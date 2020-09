Spoorgoederenvervoerders leggen miljoenenclaim neer bij ProRail

Een groep spoorgoederenvervoerders claimt een bedrag van miljoenen euro’s bij ProRail. Dat bevestigt de spoorbeheerder na eerdere berichtgeving van Het Financieele Dagblad. De vervoerders zeggen in de zakenkrant zeker 6 miljoen euro schade te lijden door storingen op de Rotterdamse Havenspoorlijn en de Betuweroute.

ProRail erkent dat er problemen zijn op het spoor. Zo kunnen spoorgoederenvervoerders met hun gevaarlijke stoffen al een jaar niet terecht op het rangeerterrein Waalhaven-Zuid, bij Rotterdam. De blusvoorzieningen bleken niet te voldoen, waardoor geen veilige inzet van de hulpdiensten kan worden gegarandeerd. Daar wordt nog steeds aan gewerkt. Vervoerders met gevaarlijke stoffen moeten daarom uitwijken, wat extra kosten met zich meebrengt.

ProRail laat weten dat in de contracten afspraken zijn gemaakt over het vergoeden van de directe extra kosten die spoorgoederenvervoerders maken door storingen op het spoornet. „Dat bedrag loopt nu in de miljoenen euro’s”, zegt een woordvoerder. De vervoerders vinden dat er meer geld moet worden uitgekeerd. Er zou ook indirecte schade zijn opgelopen door bijvoorbeeld het mislopen van contracten, schrijft het FD.