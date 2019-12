Spelen met vuur

Een warm vuurtje is in de winter iets om naar uit te kijken. Zeker als de temperatuur buiten onder het vriespunt zakt. Pieter Esselink, Jantien van Vliet en Hendrik van Manen kunnen niet zonder vuur. Ze hebben het dagelijks nodig voor hun werk.

Pieter Esselink gooit kolen op het vuur tot locomotief puft

Zwarte strepen zitten op zijn gezicht. Ook zijn handen zijn niet veegvrij, als hij ze op het perron van de Veluwse stoomtreinmaatschappij in Beekbergen toesteekt voor een begroeting. Zelfs aan zijn ooit witte overhemd is duidelijk te zien dat Pieter Esselink (41) uit Zwolle een lange dag achter de rug heeft. „Dat gaat er wel weer af”, weet hij. „Het is maar stof.”

Zijn stoomtrein piept en sist, na vier ritten van Apeldoorn naar Dieren en terug. Pieter Esselink geniet van het rijden. Ook al is het werk als stoker zwaar en vies.

„Vroeger noemden ze dit een hondenbaan”, legt hij uit. „Maar dan deden stokers dit dag in, dag uit. Daar moet ik ook niet aan denken. Ik doe het als vrijwilliger zo af en toe. Dan blijft het leuk.”

In het dagelijks leven is Esselink assistent controller bij een bouwbedrijf. „Iets heel anders dus. Die afwisseling maakt het boeiend.”

De liefde voor treinen ontstond al vroeg. „Ik spaarde als kind treintjes. Later interesseerde ik me vooral voor de grote exemplaren. Dan ging ik naar stations om ze te bekijken. Ik zie nu ook vaak jongens rondlopen die foto’s van treinen maken. En er alles van willen weten.

Het is een hobby die veel tijd kan kosten. We rijden, maar onderhouden de voertuigen ook. Dat is belangrijk. Tijdens de winterperiode plannen we daar elke zaterdag voor in, wat natuurlijk ook gewoon heel gezellig is. Ik ben vrijgezel, dus ik kan makkelijker ruimte in mijn agenda maken om elke zaterdag te blijven komen dan mannen met een gezin.”

Pieter Esselink klimt weer in de cabine van zijn locomotief. „Een heel bijzondere. De 65 018 is een grote tenderlocomotief, bedoeld voor reizigerstreinen over korte afstanden. Ze is in 1955 gebouwd door Kraus-Maffei in München voor de Deutsche Bundesbahn. Dat was als 18e en laatste van de serie een van de laatst gebouwde stoomlocomotieven. Zij heeft tot 1972, slechts 17 jaar, bij de Beutsche Bahn dienstgedaan. In 1981 kwam de locomotief bij de SSN in Rotterdam terecht waar ze vele jaren heeft gereden. Sinds dit najaar rijdt ze bij ons op de Veluwe.”

De stoker kijkt trots. „Zo’n stoomtrein straalt kracht uit. Dat is toch schitterend.” Hij wijst naar de nog warme kolen. „Bij het opstoken begin ik met een houtvuurtje. Is dat lekker warm, dan leg ik daar de kolen op. Het duurt ruim tien uur voordat ze warm zijn. En nog veel langer voordat de boel weer afgekoeld is. Daarom is het handig als we een paar dagen achter elkaar rijden. Anders blijf je stoken.”

Met een hendel voegt hij water toe. Samen met kolen zijn het volgens hem de belangrijkste ingrediënten voor een goede rit. Esselink: „Het gaat om de balans, het samenspel met de machinist. Het is mijn taak om precies zoveel stoom te maken als de machinist verbruikt.”

Jantien van Vliet smeedt van twee ringen nieuw sieraad

Toen Jantien van Vliet-van de Kieft (38) uit Hardinxveld-Giessendam op de Fruytier Scholengemeenschap (mavo) zat, wist ze één ding zeker: ze wilde niet voor de klas, ze wilde niet de zorg in en ook niet in een winkel staan. Uit beroepskeuzetesten kwam dat ze creatief en technisch was. „Ik heb het echt aan mijn decaan te danken dat ik uiteindelijk in Schoonhoven ben beland, op de vakschool, waar je onder meer voor edelsmid kunt leren.”

Al snel werd duidelijk dat ze van alle mogelijke richtingen ”sieraden maken” het leukst vond. Vooral het proces van het samen met de klant een sieraad tekenen en dat uiteindelijk ontwerpen, spreekt haar aan.

Inmiddels werkt Jantien van Vliet voor zichzelf. Op haar zolderkamer heeft ze alle spullen staan om goud en zilver te kunnen smeden, schoonmaken, omsmelten, polijsten en graveren. „Mensen komen hier voor reparaties, maar ook voor bijvoorbeeld het ontwerpen van een nieuw sieraard van de trouwring van een overleden geliefde.”

Dat laatste werk vindt ze het bijzonderst. „Het is vaak een hele stap voor mensen om hier met de ring van hun man of vrouw, of vader of moeder te komen. Dat ze me dit toevertrouwen, vind ik mooi. Samen gaan we kijken hoe we er weer een draagbaar sieraad van kunnen maken. Dat kan door er bijvoorbeeld een fantasiering van te maken. Of door de ring om te smelten en het goud te hergebruiken voor bijvoorbeeld een hanger. Ik vind het vooral belangrijk dat het het iets is wat bij de mensen past, zodat ze hun dierbare dichtbij ervaren.”

Nadat Jantien van Vliet in febrari 2015 met een vrouwenreis van Woord en Daad een cashewnotenfabriek in Burkina Fasso bezocht, is ze meer gaan nadenken over fairtrade. „Daarom werk ik graag met eerlijk goud, dat gedolven is in mijnen waar arbeiders een eerlijke prijs ontvangen en er goede werkomstandigheden zijn.”

Het wordt volgens haar, omdat Max Havelaar vanaf 2020 in Nederland geen eerlijk goud meer in portfolio heeft, wel lastiger om aan dit goud te komen. Erg jammer, want faitrade of fairmined is 100 procent traceerbaar van bron tot consument.”

Wie duurzaam bezig wil zijn, kan volgens haar net zo goed oud goud hergebruiken. „Bijvoorbeeld van oude sieraden. Dat gebeurt bij mijn levaranciers dan ook veel. Meer dan 95 procent van hun goud is gerycled.”

Het werken met vuur is volgens Jantien van Vliet van levensbelang voor een goudsmid. „Zonder kan ik niks.” Ze zet er materiaal mee aan elkaar. Maar brandt ook goud schoon.

Mooi vindt ze het dat er ook in de Bijbel over de zuiverende werking van vuur gesproken wordt. „Ook al is dat niet iets dat ik me in mijn werk dagelijks realiseer.”

Hendrik van Manen polijst net zo lang tot uitlaat glanst en glimt

Oren dicht, roept hij. Zelf doet Hendrik van Manen uit Ederveen (23) bij het schuinslijpen zijn kap voor. Daarna last hij twee stukken uitlaat aan elkaar. Het resultaat moet mooi zijn, want Hendrik werkt niet zomaar aan een uitlaat waarnaar je nooit meer omkijkt. Dit wordt een glimmend, extra breed exemplaar. Speciaal gemaakt in het kader van het zogenoemde truckstyling: het met accessoires fraaier, stoerder maken van een vrachtwagen.

Hendrik van Manen is TIG-lasser bij Dikkenberg Las & Montagebedrijf BV in Lunteren. Het bedrijf van zijn oom ligt aan een landweggetje. Dat de jonge lasser hier ooit zou komen werken, lag niet in de lijn van de verwachting. „Ik deed vmbo-electro aan het Van Lodenstein College in Hoevelaken en werkte daarna bij een bedrijf dat orgels in elkaar zet. Ik plaatste de elektronica erin.”

’s Avonds ging hij regelmatig met wat familieleden naar het bedrijf van zijn oom. „Dat was altijd gezellig.” Langzamerhand werd hij gegrepen door het vak. „Vooral het TIG-lassen sprak me aan, omdat dat fijner werk is dan het meer gebruikelijke MAG-lassen.”

Inmiddels is hij in vaste dienst. „Dat is prettig, want er is een kindje op komst. Die vastigheid kan ik dus goed gebruiken.”

Het geluid van het lassen valt uiteindelijk mee. En het was achteraf ook niet nodig geweest een paar meter achteruit te gaan. Van een vonkenregen was in ieder geval geen sprake. „Je moet bij lassen uitkijken voor lasogen, maar met het werk dat ik doe, is daar niet zo’n grote kans op.”

Hendrik van Manen werkt precies. „De wolfraamelektrode moet scherp zijn”, zegt hij. „Die wordt tijdens het lassen ook loeiheet.” Uiteindelijk mag er volgens hem geen naad meer zichtbaar zijn. Na het lassen volgt daarom nog een extra fase: schuren en polijsten. „Truckers sparen vaak van hun eigen geld voor een mooie extra uitlaat of een beugel, dus doe ik extra mijn best, zeker op het zichtwerk.”

Hendrik van Manen werkt met roestvrij staal. „Dat is een half edelstaal dat niet roest. Het materiaal komt via de groothandel binnen. Die levert rechte pijpen, of bochtige. Daar maak ik behalve uitlaten in allerlei soorten en vormen ook beugels van, voor achterop de vrachtwagen. Ik las in overleg met de klant alles precies pas.”

Vooral dat maatwerk vindt Hendrik leuk. „Dat je iets maakt dat uiteindelijk af is. En dat een klant tevreden naar huis gaat spreekt me aan.”

Hoewel hij zelf geen vrachtwagenfanaat is, weet hij imiddels wel wat truckers mooi vinden. „Eindigen met een gewone bocht is lelijk. Dus zaag ik die bocht doormidden, waardoor ik met een breed stuk eindig. Ook willen truckers vaak niet iets dat een ander al heeft. En de boel moet goed glimmen. Dus polijst ik voordat ik de gevraagde accessoires aflever, alles nog eens goed op.”