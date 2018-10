Specialty Chemicals heet voortaan Nouryon

Specialty Chemicals, de voormalige chemietak van AkzoNobel, gaat verder onder de naam Nouryon. Dat maakte het bedrijf dat nu in handen is van de Amerikaanse investeerder Carlyle en het Singaporese staatsfonds GIC dinsdag bekend. De nieuwe naam ging al wel eerder rond.

Volgens topman Charlie Shaver begin het bedrijf aan een nieuw tijdperk waarin het beter dan ooit is gepositioneerd om succes te hebben. Hij beloofde de nodige strategische investeringen te zullen doen. Bedragen werden door het bedrijf niet genoemd. Het hoofdkantoor blijft gevestigd in Amsterdam. Een woordvoerder van het bedrijf wil het bericht niet bevestigen. Later op dinsdag wordt de naam officieel gepresenteerd.

Met de verkoop van Specialty Chemicals was een bedrag van 10,1 miljard euro gemoeid en was bedoeld om aandeelhouders van AkzoNobel te paaien. Die roerden zich nadrukkelijk na de vergeefse poging van het Amerikaanse PPG Industries om Akzo in te lijven. Het verfbedrijf keert het merendeel van de opbrengsten van de verkoop van het onderdeel aan aandeelhouders uit.