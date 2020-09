Speciale Twitter-knop om berichten aan te passen komt er niet

Twitter-gebruikers die eerder geplaatste berichten willen aanpassen zonder dat deze uit hun tijdlijn verdwijnt, krijgen deze mogelijkheid waarschijnlijk nooit. Het socialmediabedrijf beloofde eerder onder voorwaarden een speciale mask-for-editknop, maar die komt er dus niet.

Twitter had gebruikers in juli lekker gemaakt voor de feature als mensen allemaal gezichtsmaskers zouden gaan dragen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het bedrijf deed de mededeling via een tweet die 2,8 miljoen likes kreeg en bijna 700.000 keer werd doorgestuurd. Met het lokkertje mengde Twitter zich in de discussie over het dragen van gezichtsbescherming. De oproep heeft dus niet gewerkt, concludeert het bedrijf nu.

Ondanks herhaalde verzoeken voor de feature zei Twitter-baas Jack Dorsey eerder dat het onwaarschijnlijk zal zijn dat er een edit-knop komt. Door eerdere berichten aan te passen zou volgens hem verspreiding van misleidende informatie op de loer liggen.