Speciaalbiertjes stuwen groei Carlsberg

De Deense brouwer Carlsberg heeft in het derde kwartaal goede zaken gedaan, vooral met zijn speciaalbiertjes zoals het witbier Valaisanne. Mede daardoor behaalde de onderneming meer omzet in het derde kwartaal dan een jaar eerder.

De Nederlandse topman Cees ’t Hart kijkt tevreden terug op het voorbije kwartaal. Hij wijst op de groei van zijn bedrijf in West-Europa ondanks een lastige vergelijkingsbasis met het voorgaande jaar, toen de zomer bijzonder droog en heet was. Ook in de belangrijke groeimarkt Azië gingen de verkopen goed. De omzet dikte in de verslagperiode aan tot 18,5 miljard Deense kroon, omgerekend zo’n 2,5 miljard euro. Dat betekende een groei op eigen kracht van ruim 3 procent.

Carlsberg verhoogde eerder deze maand zijn winstprognose nog voor heel het jaar tot een operationele winstgroei van ongeveer 10 procent. In het derde kwartaal was er geen update over de winstgevendheid. In totaal werd 0,5 procent minder bier verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder.