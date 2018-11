Speciaalbier en alcoholvrij stuwen Carlsberg

Carlsberg heeft zijn omzet in het afgelopen kwartaal flink zien stijgen. Vooral de vraag naar speciaalbieren en alcoholvrije dranken nam toe. De Deense bierbrouwer profiteerde ook van het uitzonderlijk warme zomerweer in Europa.

De omzet van Carlsberg ging op autonome basis met 9 procent omhoog tot 17,6 miljard Deense kroon, omgerekend zo’n 2,4 miljard euro. Het totale verkochte volume nam met 8,6 procent toe tot 38,6 miljoen hectoliter.

In West-Europa zag Carlsberg de vraag naar alcoholvrije bieren met 58 procent stijgen. Ook de omzet van speciaalbieren ging met bijna een derde omhoog en het witbier van het Franse merk 1664 zette ook de helft meer om. Dat laatste bier is vooral populair in Azië. Carlsberg zet vol in op dat werelddeel, waar de bierverkopen nog flink groeien.

Carlsberg verhoogde vorige week zijn winstverwachting al. Het bedrijf, waar de Nederlander Cees ’t Hart aan het roer staat, voorziet een groei van de operationele winst met minimaal 10 procent.