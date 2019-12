’Sparende mkb’er verdient juist compliment’

Het is goed dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) hun eigen vermogen hebben versterkt. Dat stelt MKB-Nederland in een reactie op een rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) die het spaaroverschot als ‘probleem’ neerzette en financiële prikkels wil aanpakken. Die conclusie roept verbazing op bij de ondernemersorganisatie.

„Wij vinden het juist goed dat ondernemers hun eigen vermogen hebben versterkt”, aldus voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. „In de crisis bleek dat ondernemers niet genoeg vet op de botten hadden en toen was dat volgens de overheid het probleem. Nu leggen ze buffers aan en is het wéér niet goed.”

Volgens Vonhof gaat DNB in zijn rapport onvoldoende in op de logische verklaringen die er zijn, waardoor mkb’ers meer buffers aanhouden. „Het is onbegrijpelijk dat DNB dat nu als een probleem ziet. We hadden juist een compliment voor het mkb verwacht.”

Vonhof stelt dat er veel onzekerheid is bij ondernemers, waardoor die ook minder bereid zijn om te investeren. Hij wijst naast de brexit en internationale ontwikkelingen, ook op onzekerheden die het kabinet zou veroorzaken. Hij noemt onder meer het uitstel van de verlaging van de winstbelasting als voorbeeld en ook het stikstof- en PFAS-beleid. Daarvan is nog altijd onduidelijk hoe dat uitpakt voor kleinere bedrijven, zegt Vonhof.

MKB-Nederland heeft de DNB-onderzoekers uitgenodigd om met de achterban te komen praten en zelf te horen wat beweegredenen zijn geld opzij te zetten. De organisatie vindt het ongepast dat DNB op grond van het spaaroverschot concludeert dat er genoeg ruimte is voor hogere loonstijgingen in het mkb. „De lonen stijgen, ook in het mkb, waar dat kan. Maar dat kan lang niet overal”, aldus Vonhof.