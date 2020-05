Spanningen VS en China drukken Wall Street in het rood

De beurzen in New York zijn donderdag met verliezen de handel uitgegaan. Tweets van de Amerikaanse president Donald Trump zetten de relatie met China verder onder druk, wat de vrees voor een hernieuwde handelsoorlog voedt. Daarnaast werd bekend dat nog eens 2,4 miljoenen Amerikanen een werkloosheidsuitkering hebben aangevraagd.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 24.474,12 punten. De brede S&P 500 ging 0,8 procent omlaag naar 2948,51 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 1 procent tot 9284,88 punten.

Trump schreef op Twitter over een vermeende „aanval van desinformatie en propaganda op Europa en de Verenigde Staten” vanuit China. Hij voegde er aan toe „dat alles vanuit de top wordt aangestuurd”, suggererend dat zijn ambtsgenoot Xi Jinping direct de hand in de campagnes heeft.

De Chinees-Amerikaanse verhoudingen krijgen ook een knauw door een wet die de Senaat heeft aangenomen. Die nieuwe wetgeving kan ertoe leiden dat Chinese bedrijven met een Amerikaanse beursnotering die notering kwijt kunnen raken. Dat zou onder andere gevolgen kunnen hebben voor Chinese techbedrijven Alibaba (min 2,1 procent) en Baidu (plus 1,4 procent).

Er was ook aandacht voor warenhuisketen Macy’s, dat door winkelsluitingen in het eerste kwartaal de omzet zag kelderen. Het aandeel werd desondanks 5,9 procent hoger gezet. Een andere winkelketen, Best Buy, meldde een gedaalde omzet en winst en verloor bijna 4,4 procent. L Brands schoot 18,2 procent omhoog na de aankondiging veel van de winkels van Victoria’s Secret te sluiten.

De euro was 1,0945 dollar waard, tegen 1,0954 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie won 1,5 procent aan waarde op 34,01 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 36,13 dollar.