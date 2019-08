Spanningen Italië drukken op beurssentiment

De Europese beurzen zijn vrijdag met verliezen het weekend ingegaan. Beleggers reageerden op een stroom minder dan verwachte macrocijfers. Daarbovenop drukten politieke spanningen in Italië het sentiment. Ook bleef de aandacht uitgaan naar het Chinees-Amerikaanse handelsconflict.

De AEX-index in Amsterdam sloot 1,2 procent in de min op 542,22 punten. De MidKap daalde 1,7 procent tot 808,89 punten. Parijs en Frankfurt verloren tot 1,3 procent. De Londense FSTE eindigde 0,4 procent lager, na een onverwachte krimp van de Britse economie.

De hoofdindex in Milaan zakte 2,5 procent. De Italiaanse vicepremier en minister Matteo Salvini wil dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden. Hij heeft premier Giuseppe Conte laten weten dat de coalitie van de Lega en de M5S (Vijfsterrenbeweging) geen toekomst meer heeft. Met name de bankensector in het land moest bloeden als gevolg van de onrust. UniCredit en Ubi Banca daalden tot meer dan 8 procent.

In de AEX-index noteerde ABN AMRO (min 4,4 procent) ex dividend. Staalconcern ArcelorMittal sloot 7,3 procent lager en was de grootste daler bij de hoofdfondsen aan het Damrak. Speciaalchemiebedrijf DSM was hier de enige stijger met een winst van tot 0,2 procent.

In Londen dikte WPP ruim 7 procent aan na cijfers. Het reclamebedrijf lieten weten goed op schema te liggen met zijn lopende reorganisatie. G4S won een kleine 1 procent. Het Britse beveiligingsbedrijf stopt met het transport en de verwerking van contant geld. Die divisie, die ook in Nederland actief is, wordt volgend jaar afgesplitst en voortgezet in een apart bedrijf.

Bayer steeg bijna 3 procent in Frankfurt. De chemiereus is naar verluidt bereid tot 8 miljard dollar te betalen om tot een schikking te komen in duizenden Amerikaanse rechtszaken wegens de onkruidverdelger Roundup. Energiebedrijf Innogy daalde zo’n 1 procent in Frankfurt. Het Duitse moederbedrijf van Essent zag de brutowinst in de eerste jaarhelft flink dalen.

De euro was 1,1217 dollar waard, tegen 1,1213 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie stond 3,7 procent hoger op 54,48 dollar. Brentolie steeg 2,3 procent in prijs tot 58,72 dollar per vat.