Spanning op arbeidsmarkt neemt toe

De spanningen op de arbeidsmarkt lopen op. Het aantal banen en vacatures stijgt, terwijl het aantal werklozen daalt. Voor het eerst sinds 2009 neemt in verhouding het aantal vaste werknemers harder toe dan het aantal flexwerkers, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het eerste kwartaal.

Het aantal banen steeg in de eerste maanden van het jaar met 76.000. Dat was volgens het statistiekbureau de grootste banengroei sinds het tweede kwart van 2007. Sowieso is er al vier jaar lang sprake van aanhoudende banengroei tot een totaal van ruim 600.000. Vooral in de handel, in het vervoer en in de horeca was er afgelopen kwartaal meer werk. Verder zijn er ook meer banen bijgekomen in de zakelijke dienstverlening en de uitzendbranche.

Tegenover elke openstaande vacature stonden in de eerste maanden van dit jaar 1,6 werklozen. Daarmee is de situatie nog niet zo gespannen als in 2008 toen voor iedere baan 1,3 potentiële arbeidskrachten voorhanden waren. In het afgelopen kwartaal waren er 368.000 personen zonder werk op zoek naar een baan, 30.000 minder dan een kwartaal eerder. De afgelopen vier jaar is de werkloosheid onophoudelijk gedaald sinds de piek van 7,8 procent in 2014 naar 4,1 procent nu.

Op jaarbasis steeg het aantal werknemers met een vaste baan met 2,4 procent. Dat betekende dat 124.000 mensen in de periode een vast contract wist te bemachtigen. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie groeide met 38.000 wat neerkomt op 2 procent. Ruim 73 procent van de werknemers heeft een vaste aanstelling.

Het aantal vacatures steeg in het eerste kwartaal met 8000 tot 235.000. Op jaarbasis was dit verschil 49.000. Het aantal openstaande vacatures stijgt al bijna vijf jaar aan een stuk door. Op het dieptepunt in 2013 stonden 91.000 vacatures open. Volgens het CBS waren er alleen in de periode tussen 2006 en 2008 meer vacatures dan nu.

Verder bleek uit het rapport dat werknemers, maar ook zelfstandigen meer uren aan het werk zijn. Een grote groep mensen heeft meer dan één baan. Werkenden zijn in doorsnee 27 uur per week aan de slag na aftrek van vakantiedagen en ziekteverzuim.