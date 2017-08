Spanning Noord-Korea raakt ook Wall Street

De oplopende spanning tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea is dinsdag ook te voelen op Wall Street. De belangrijkste graadmeters zijn met duidelijke verliezen aan de handel begonnen. Het regime in Pyongyang zette de toch al gespannen situatie in de nacht van maandag op dinsdag verder op scherp door een raket af te vuren over Japans grondgebied heen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handel 0,4 procent lager op 21.713 punten. De bredere S&P 500 daalde ook met 0,4 procent, tot 2433 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq zakte in de vroege handel 0,5 procent en kwam op 6250 punten.

De jongste provocatie door Noord-Korea is aanleiding voor beleggers om over te stappen op veilig geachte beleggingen, zoals goud en Amerikaans staatspapier. Dat gaat ten koste van de vraag naar aandelen. De euro steeg verder in waarde en was kort na de openingsbel op Wall Street 1,2030 dollar waard, tegen 1,1980 dollar bij het slot op maandag.

Elektronicaketen Best Buy staat in de belangstelling na de publicatie van kwartaalcijfers. Het bedrijf zag de omzet en winst de afgelopen drie maanden toenemen en heeft naar aanleiding van die prestaties zijn winstverwachting voor het gehele boekjaar verhoogd. Het aandeel zakte in de eerste handelsminuten evenwel een kleine 8 procent.

Sportschoenenverkoper Finish Line ging ook hard onderuit (min 28,5 procent) nadat het een minder rooskleurige prognose voor 2017 had afgegeven. Concurrent Foot Locker (min 2 procent) moest het eerder deze maand ook al ontgelden na tegenvallende kwartaalresultaten. In dezelfde branche leverde Nike ruim 2 procent in na een kritisch analistenrapport van Morgan Stanley.