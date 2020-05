Spanje rekent op krimp economie met ruim 9 procent

De Spaanse regering verwacht dat de economie van het Zuid-Europese land dit jaar met 9,2 procent krimpt door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Dat heeft minister van Economie Nadia Calvino gezegd. Volgend jaar zou de economie dan weer met 6,8 procent moeten groeien.

De voorspelling van de overheid komt overeen met de verwachting die de Spaanse centrale bank vorige maand uitsprak. Eerder deze week werd bekend dat de Spaanse economie in het eerste kwartaal met 5,2 procent was gekrompen. In het tweede kwartaal wordt rekening gehouden met een grotere neergang, omdat de lockdown in dat kwartaal langer van kracht was.

De Spaanse regering voorziet verder een begrotingstekort van 10,3 procent dit jaar. De staatsschuld komt naar verwachting uit op 115 procent van het bruto binnenlands product.