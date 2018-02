Spanje draagt minister voor bij ECB

De Spaanse minister van Economisch Zaken zou de rechterhand van preses Mario Draghi bij de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt moeten worden. Spanje heeft de bewindsman, Luis de Guindos, officieel voorgedragen als vicevoorzitter van de toezichthouder.

Spanje, de vierde economie van Europa, hoopt via de politieke nominatie van De Guindos vooral weer een zetel te krijgen in het bestuur van de centrale bank. Die verloor het in 2012. De minister moet om de plek naast Draghi wedijveren met de Ier Philip Lane, de president is van de centrale bank van Ierland. Er heeft nog nooit een Ier in de directie van de ECB gezeten.

De deadline voor nominaties loopt woensdag af. Ministers van de eurolanden stemmen op 19 februari over de opvolging van de Portugees Vítor Constâncio, wiens termijn eindigt in mei. Het ECB-bestuur bestaat uit zes directieleden plus de negentien presidenten van de nationale centrale banken.

De 58-jarige De Guindos is sinds 2011 lid van de Spaanse regering. Hij werkte eerder onder meer voor de Iberische tak van Lehman Brothers, voordat de bank failliet ging. Hij zei eerder dat Spanje „een goede kans” maakte om de directiezetel terug te pakken. Die plek verloor het land volgens de minister eerder op een „oneerlijke wijze”.

Volgend jaar komen nog twee directiezetels vrij en vertrekt ook de Italiaanse voorzitter Draghi.