Spamboete Daisycon blijft goeddeels in stand

De eerder opgelegde boete aan het bedrijf Daisycon B.V. voor zijn betrokkenheid bij het op grote schaal versturen van spamberichten is niet van tafel, maar valt wel ietsje lager uit. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het bedrag verlaagd tot 770.000 euro, omdat de procedure niet binnen een „redelijke termijn” is beëindigd.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde in 2013 in eerste instantie een boete op van 810.000 euro. Daisycon was betrokken bij de verzending van ruim 2 miljard ongevraagde commerciële e-mailberichten zonder dat de toestemming van ontvangers daarvoor is aangetoond. Daarnaast konden de ontvangers zich niet effectief afmelden voor de commerciële e-mails.

De rechtbank van Rotterdam had het besluit van de ACM eerder bevestigd, maar vanwege de duur van de procedure werd het boetebedrag verlaagd naar 795.000 euro.

Volgens het CBb zijn bestuurders van Daisycon niet hoofdelijk aansprakelijk. Daarbij ontbrak het aan een duidelijke onderbouwing. De uitspraak van het CBb is onherroepelijk.