‘Spaarrente nog verder omlaag’

De spaarrentes kruipen de komende periode nog verder richting de 0 procent. Dat voorziet deskundige Amanda Bulthuis van vergelijkingssite Geld.nl. ABN AMRO heeft al aangekondigd dat spaarders minder rente tegemoet kunnen zien. „Het zal dan ook niet lang duren voordat de andere grote banken, Rabobank en ING, volgen”, aldus Bulthuis.

De spaarrentes liggen al een aantal jaren enorm laag. Bij ABN AMRO gaat de spaarrente per 17 juli van 0,03 naar 0,02 procent. Het was al bijna een jaar geleden dat een van de grote banken de rente op spaargeld had verlaagd. „Sinds augustus 2018 stonden de rentes stil”, benadrukt Bulthuis.

Dat de banken nu toch de rentes weer verlagen, is volgens haar omdat de Europese Centrale Bank (ECB) heeft laten weten dat zijn rentetarieven, waar de spaarrentes op gebaseerd zijn, voorlopig laag blijven. Er wordt zelfs gespeculeerd over een verdere verlaging. De ECB komt mogelijk met extra stimuleringsmaatregelen als de economische verwachtingen niet verbeteren.

Bulthuis verwacht daarom dat de rentes nog wel een flinke tijd zo laag blijven. „Zeker nog één of twee jaar, want de verwachting is dat de ECB-rente minstens nog zo lang op het lage niveau blijft.”