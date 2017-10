Spaarrente bijna op 0 procent

De situatie dat spaarders geen rente meer ontvangen over hun tegoeden is nu echt dichtbij. De grootbanken in ons land hebben de afgelopen dagen hun vergoeding over direct opneembare rekeningen verlaagd tot 0,05 procent. Daarmee levert een saldo van duizend euro slechts 50 cent per jaar op.

Achtereenvolgens besloten ING, Rabobank en ABN AMRO het percentage terug te brengen van 0,1 naar 0,05 procent. In Nederland is Triodos Bank, die zich richt op duurzaamheid, tot dusver de enige partij die helemaal geen rente meer uitkeert.

De rentes zijn de afgelopen jaren voortdurend gedaald onder invloed van de aanpak van de Europese Centrale Bank (ECB). Die instelling, die het monetaire beleid in de eurozone bepaalt en waar andere banken voortdurend lenen, probeert met een extreem ruime geldpolitiek de kredietverlening en daarmee de economie aan te jagen.