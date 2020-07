Spaanse werkloosheid stijgt weer door coronacrisis

De Spaanse werkloosheid is in het tweede kwartaal gestegen als gevolg van de coronacrisis. Dat heeft het Spaanse statistiekbureau becijferd. De afgelopen jaren daalde de werkloosheid juist, maar daar is nu een einde aan gekomen.

Het aantal werklozen steeg met 55.000 naar een kleine 3,4 miljoen mensen. Daarmee komt de werkloosheid op 15,3 procent uit. In het eerste kwartaal van dit jaar was dat nog 14,4 procent.

De werkelijke cijfers zouden echter nog hoger kunnen zijn omdat tijdens de lockdown in het land mensen niet actief op zoek konden gaan naar werk. Daarmee voldeden ze niet aan de definitie van werkloosheid die het statistiekbureau hanteert. Dit zou voor maximaal 1,1 miljoen mensen kunnen gelden. Ook werknemers die tijdelijk thuis zitten en via een overheidsschema betaald worden, ongeveer 1,8 miljoen mensen, tellen niet mee als werkloos.

De Spaanse centrale bank had vorige week al laten weten dat de werkloosheid in het ergste geval tot 24 procent zou kunnen stijgen. Economen van de bank voorzien dat de werkloosheid de komende twee jaar niet onder de 17 procent valt. Spanje heeft al jaren een van de hoogste werkloosheidscijfers van alle ontwikkelde landen.