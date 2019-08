Spaanse piloten Ryanair kondigen staking aan

Piloten van Ryanair dreigen in september vijf dagen het werk neer te leggen. De Spaanse pilotenbond SEPLA zegt dat de komende dagen nog bemiddelingsgesprekken plaatsvinden, maar als die vruchteloos blijven dan wordt het werk neergelegd.

De acties staan gepland voor 19, 20, 22, 27 en 29 september. Onlangs legden ook al Britse piloten van Ryanair het werk neer uit onvrede over arbeidsvoorwaarden. Ierse piloten wilden dat ook doen, maar die acties werden door de rechter verboden. Ook is er onvrede bij cabinepersoneel in verschillende landen waar Ryanair actief is.

Een staking betekent overigens niet direct dat het vliegschema erg in de war wordt geschopt. Zo leidden de acties in het Verenigd Koninkrijk nauwelijks tot problemen, omdat de betrokken pilotenbond maar een klein aantal piloten vertegenwoordigt.