Spaanse internetbank betreedt Nederlandse markt

Nederland krijgt er weer een nieuwe digitale bank bij. Openbank, een dochter van het Spaanse Banco Santander, betreedt de Nederlandse markt. Door de spaarrente in de eerste zes maanden tijdelijk op 2 procent te zetten voor de eerste 5000 euro spaargeld, hopen de Spanjaarden hier snel een klantenbasis te kunnen opbouwen.

Openbank zal geen bankkantoren openen en is enigszins vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Nederlandse Bunq. De onderneming, die al jaren actief is in Spanje zelf, telt meer dan 1,2 miljoen klanten en 10 miljard euro aan beheerd vermogen. Openbank had eerder al aangekondigd plannen te hebben om naar Nederland en Portugal uit te breiden. Een gang naar Duitsland werd vorig jaar al gemaakt.

De spaarrente bij Nederlandse banken is al lange tijd erg laag, vandaar dat Openbank zich hier momenteel mee wil onderscheiden. Onlangs besloot ABN AMRO als eerste grote bank om de rente voor gewone spaarders, tot een bedrag van 100.000 euro op de rekening, tot nul terug te brengen. Deposito’s van Nederlandse klanten vallen bij Openbank onder het Spaanse depositogarantiestelsel dat spaartegoeden en beleggingen tot 100.000 euro dekt.