Spaanse beurs daalt in hogere regio

De beurs in Madrid ging maandag omlaag na het gewelddadige onafhankelijkheidsreferendum van de regio Catalonië, waarbij honderden gewonden vielen. De andere Europese beurzen stonden wel in het groen, mede dankzij positieve economische berichten uit China en Japan.

De hoofdgraadmeter in Madrid zakte 0,8 procent, onder aanvoering van de Spaanse banken. Van de ruim 2,2 miljoen Catalanen die hebben gestemd, heeft 90 procent voor de onafhankelijkheid van de Spaanse regio gekozen. De Spaanse regering heeft het referendum illegaal verklaard.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 538,55 punten en scherpte daarmee het jaarrecord aan. De MidKap klom 0,1 procent tot 827,08 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 0,5 procent.

Grootste stijger in de AEX was staalfabrikant ArcelorMittal met een winst van 1,9 procent. Shell klom 0,2 procent na een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux. Ook is S&P voor het eerst sinds 2008 positiever geworden over de kredietwaardigheid van het olie- en gasbedrijf. Digitaal beveiliger Gemalto stond onderaan met een verlies van 0,3 procent.

Unilever won 0,1 procent. Volgens de Sunday Times heeft de Amerikaanse fabrikant van landbouwproducten en voedingsingrediënten Archer Daniels Midland interesse in de margarinetak van Unilever.

In de MidKap dikte luchtvaartcombinatie Air France-KLM 0,9 procent aan. Ook de andere Europese luchtvaartmaatschappijen zaten in de lift. EasyJet en Ryanair stegen 4,4 en 3 procent na het faillissement van de Britse concurrent Monarch.

De euro was 1,1741 dollar waard, tegen 1,1814 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 51,42 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 56,34 dollar per vat.