Spaanse banken Caixabank en Bankia gaan samen

De raden van bestuur van de grote Spaanse banken Caixabank en Bankia hebben het samengaan van de twee banken goedgekeurd. Daardoor ontstaat de grootste kredietverstrekker van het land, met meer dan 20 miljoen klanten en een vermogen van meer dan 650 miljard euro.

CaixaBank neemt concreet Bankia over en de aandeelhouders van Bankia krijgen 0,68 aandelen in Caixa voor elk aandeel dat ze bezitten. Daarmee wordt de waarde van Bankia op zo’n 3,8 miljard euro gezet. De financiële instellingen mikken op kostenbesparingen van ongeveer 770 miljoen euro per jaar, en een extra jaaromzet van 290 miljoen euro.

Volgens de raden wordt de nieuwe bank opgericht om „winstgevendheid voor aandeelhouders te verbeteren en het economische herstel van Spanje te blijven ondersteunen”. De aandeelhouders van de banken moeten de fusie nog goedkeuren in november. De deal wordt daarna naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond.

Bankia werd in 2012 nog gered door de overheid met een reddingspakket van ruim 22 miljard euro. Het financiële concern leed destijds enorme verliezen door het instorten van de Spaanse vastgoedmarkt. De overheid heeft nu nog steeds meer dan 60 procent van de bank in handen. Na de fusie zal dat ongeveer 16 procent zijn.

Het aantal kredietverstrekkers in Spanje is met driekwart afgenomen sinds de financiële crisis van 2008. Door de coronacrisis stonden de banken nog meer onder druk om samen te gaan, omdat ze afzonderlijk veel geld opzij moeten zetten om slechte leningen op te kunnen vangen en de crisis het hoofd te bieden. Ook lage rentestanden wegen op de prestaties van de financiële concerns, en toezichthouders dringen er daarom bij aan om financiële concerns samen te voegen om kosten te besparen.