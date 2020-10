SP en CDA: stop bezuinigingen op sociale werkvoorziening

SP en CDA willen dat direct een einde komt aan bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. De twee partijen komen volgende maand met een plan om die nieuw leven in te blazen. „Het zou totaal verkeerd zijn om SW-bedrijven op te doeken terwijl gewerkt wordt aan nieuw perspectief”, aldus de Kamerleden Jasper van Dijk en René Peters.

Aanleiding voor hun oproep zijn berichten over grote financiële tekorten waardoor sociale werkbedrijven in Eindhoven en Groningen kopje onder dreigen te gaan. Van Dijk en Peters stellen dat deze problemen in het hele land spelen en willen van staatssecretaris Bas van ’t Wout weten wat hij daar aan gaat doen.

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is het de bedoeling dat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking onder begeleiding bij gewone werkgevers aan de slag gaan. De sociale werkplaatsen waar zij vroeger terecht konden, nemen sindsdien geen nieuwe mensen meer aan en zien hun budgetten steeds verder dalen.

Maar in de praktijk komt van die beschutte werkplekken bij reguliere bedrijven en bij gemeenten maar weinig terecht, constateerde vorig jaar ook het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarom werken SP en CDA aan een plan om de oude sociale werkplaatsen „in een nieuw jasje te gieten”.

Het is de bedoeling dat mensen met een arbeidsbeperking straks terechtkunnen bij een „sociaal ontwikkelbedrijf”. De twee partijen willen hun plan, inclusief financiële onderbouwing, volgende maand ontvouwen in de aanloop naar de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.