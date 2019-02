Southwest negatiever over omzet door shutdown

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines is negatiever over haar opbrengsten in het lopende kwartaal. Grote boosdoener is de zogeheten shutdown, die tot eind januari duurde. Een deel van de overheidsinstellingen in de Verenigde Staten bleef die periode dicht door een begrotingsconflict in het Congres, waardoor minder Amerikanen een vlucht boekten.

Southwest denkt dat de shutdown een hap van circa 60 miljoen dollar uit de kwartaalomzet neemt. Daarmee haalt de luchtvaartmaatschappij haar eerder afgegeven prognose voor de omzetgroei niet. In januari liet het bedrijf al weten dat de shutdown die maand 10 miljoen tot 15 miljoen dollar aan misgelopen inkomsten heeft gekost.

Veel overheidsdiensten bleven 35 dagen lang dicht, omdat Trump weigerde een nieuwe financieringswet te ondertekenen waarin een post van 5,7 miljard dollar ontbrak voor de bouw van een muur op de grens met Mexico. De Democraten waren daartegen. Het was de langste shutdown ooit in de VS.