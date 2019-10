‘Southwest houdt twee Boeings aan de grond’

De Amerikaanse luchtvaartonderneming Southwest Airlines houdt om veiligheidsredenen twee Boeings van het type 737 NG (Next Generation) aan de grond. Dat zou de maatschappij aan Amerikaanse media hebben bevestigd. Bij de betreffende toestellen werden scheurtjes aangetroffen in de zogeheten ‘pickle fork’, een onderdeel dat helpt om de romp van het vliegtuig aan de vleugelstructuur te bevestigen.

Eerder sommeerde de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA luchtvaartmaatschappijen om alle Boeing 737 NG-toestellen te controleren op scheurtjes. Boeing had de FAA eerder zelf ingelicht over het probleem. De vliegtuigmaker had scheuren in de structuur van een vliegtuig gevonden tijdens een reparatie in China.

De 737 NG is de voorganger van de 737 MAX, die wereldwijd aan de grond staat na twee dodelijke crashes ten gevolge van softwareproblemen.