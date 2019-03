Southwest Airlines voelt Boeing-problematiek

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines verwacht minder groei dan waar zij eerder op rekende. Onder meer de problematiek met Boeing 737 MAX 8-toestellen, die vanwege veiligheidskwesties aan de grond moeten blijven, zetten een rem op de prestaties. Ook ongunstig weer zit de maatschappij dwars, net als de shutdown van de Amerikaanse overheid.

In het eerste kwartaal van het jaar zorgen die zaken tezamen naar verwachting voor bijna 10.000 geannuleerde vluchten. De omzet in die periode zal als gevolg van de Boeing-perikelen alleen al 150 miljoen dollar lager uitvallen. Daarbovenop komt nog een bedrag van 60 miljoen dollar in de nasleep van de shutdown.

Southwest, dat momenteel 34 MAX 8-toestellen in zijn vloot heeft, verwacht in de eerste maanden van 2019 nu een capaciteitsgroei van circa 1 procent en een omzetgroei die tussen de 2 en 3 procent zal uitkomen. Eerder ging het bedrijf uit van 3,5 tot 4 procent toename van het aantal beschikbare stoelen en een omzetgroei van 3 tot 4 procent.

Southwest benadrukte dat het nog geen zicht heeft op de toekomstige impact van het aan de grond houden van de relatief zuinige MAX-toestellen van Boeing. Dit jaar zou het bedrijf nog 41 toestellen van dat type geleverd krijgen. De maatschappij houdt er verder rekening dat de brandstofrekening nog hoger zal uitvallen dan eerder geraamd.

Sinds het neerstorten van een 737 MAX van Ethiopian Airlines kort geleden staan alle ruim 300 toestellen van dit type Boeing bij luchtvaartmaatschappijen wereldwijd aan de grond. Het was namelijk de tweede keer in korte tijd dat een toestel van dat type was neergestort, na de ramp met een toestel van Lion Air in Indonesië in oktober vorig jaar.

Een 737 MAX-toestel van Southwest maakte dinsdag nog een noodlanding op het vliegveld van het Amerikaanse Orlando na motorproblemen. Het toestel had alleen bemanningsleden aan boord die het toestel naar een andere luchthaven wilden vliegen waar het aan de grond zou worden gehouden.