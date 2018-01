Southwest Airlines geeft personeel bonus

Luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines heeft al zijn medewerkers een bonus van 1000 dollar gegeven. Dat meldde de luchtvaartmaatschappij bij de presentatie van de financiële resultaten. Het bedrijf sloot 2017 af met een winst van 3,5 miljard dollar, geholpen door een enorm belastingvoordeel.

Het concern schreef voor het 45e jaar achtereen zwarte cijfers, zo benadrukte topman Gary Kelly. Hij prees de stap van de regering Trump om de belastingen te verlagen. Dat was voor Southwest ook aanleiding het personeel extra te belonen.

De maatschappij sprak van een voordeel door uitgestelde belastingverplichtingen met 1,4 miljard dollar. Voor heel 2018 verwacht de maatschappij honderden miljoenen dollars profijt te hebben van de regelwijzigingen.

Het vierde kwartaal, waarin het naar eigen een operationele recordwinst behaalde, werd afgesloten met een nettowinst van 1,9 miljard dollar. De luchtvaartmaatschappij zag de omzet in het slotkwartaal van 2017 met bijna 4 procent stijgen tot krap 5,3 miljard dollar. Over het hele jaar was de omzet 21,2 miljard dollar, krap 4 procent meer dan in 2016.