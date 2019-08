Sony koopt game-ontwikkelaar Insomniac Games

Techreus Sony neemt game-ontwikkelaar Insomniac Games over. Dat bedrijf is onder meer de maker van de Spider-Man-game. Sony is er alles aan gelegen concurrerend te blijven. Om die reden richt het bedrijf zich op ontwikkelaars. Financiƫle details over de deal werden niet bekendgemaakt.

Insomniac heeft voorheen verschillende games in opdracht van Sony gemaakt. Daaronder Ratchet & Clank, een sciencefiction schietgame en dus de Spider-Man-titel die al meer dan 13,2 miljoen keer over de toonbank ging.

Sony heeft met de PlayStation de bestverkopende console wereldwijd in handen. Maar net als branchegenoten kampt de techreus met het wereldwijde succes van Fortnite, een schiettitel van Epic Games, en de bredere vraag naar gratis spellen. Techreuzen als Facebook, Apple en Google geven daarnaast aan meer in de game-industrie te willen investeren, met de introductie van abonnementsdiensten waarmee topspellen beschikbaar worden voor betalende klanten.