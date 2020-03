‘Sommige supermarkten hebben het nu wel heel moeilijk’

Niet alle supermarkten draaien de laatste dagen ‘kerstomzetten’ door de hamsterwoede vanwege de virusuitbraak. Supers aan de grens zien hun omzet juist sterk teruglopen. Ook veel supermarkten in stadscentra, op de Waddeneilanden en rond toeristische locaties noteren een diepe min, en veel grootgrutters op universiteitsterreinen zijn inmiddels zelfs gesloten.

Hierop wijst het Vakcentrum voor zelfstandige retailondernemers. Volgens de organisatie, waarbij 2800 ondernemers zijn aangesloten, hebben de supermarkten aan de grens last van de beperkingen van het grensverkeer, dat nagenoeg niet meer mogelijk is. Het rooskleurige beeld voor de supermarktbranche dat afgelopen dagen uit verkoopcijfers naar voren kwam zou daarom niet voor de hele branche gelden.

„We zien nu ook een ander tafereel ontstaan”, stelt de organisatie verder. „De consument weet in veel gevallen de zelfbedieningsgroothandel te vinden. Dat raakt niet alleen de supermarkt, maar ook de foodspeciaalzaak heeft er last van. Ook van onze achterban met non-foodspeciaalzaken, met name kookwinkels en winkels met huishoudelijke artikelen, ontvangen we zorgelijke geluiden.”

Het Vakcentrum erkent dat op dit moment tijdelijk een brede voedselvoorziening noodzakelijk is. Maar volgens de organisatie is het ook belangrijk dat er niet een ongelijk speelveld ontstaat. Op een „natuurlijk moment” zou er daarom weer heel duidelijk paal en perk gesteld moeten worden aan de ongelimiteerde openstelling van bijvoorbeeld de Makro en de Sligro. „Wat ons betreft in ieder geval vanaf het moment dat de horeca weer opengaat”, aldus het Vakcentrum.