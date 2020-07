Somber economisch nieuws drukt op stemming beleggers

De Europese beurzen zijn dinsdag onder druk van somber economisch nieuws met beperkte verliezen gesloten. Een tegenvallend Duits industriecijfer en de prognose van Brussel voor een dieper dan verwachte recessie in Europa drukten de stemming bij beleggers. Wel waren op het Damrak de verzekeraars in trek na positief nieuws van De Nederlandsche Bank (DNB) over de sector.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,5 procent in de min op 575,52 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 774,86 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 1,5 procent in.

ASR en NN Group prijkten bovenaan de AEX met winsten tot meer dan 3 procent. De verzekeraars mogen van DNB weer dividend uitkeren en eigen aandelen inkopen. Volgens de centrale bank is de impact van de coronacrisis op verzekeraars tot dusver beperkt gebleven. ING en ABN AMRO verloren daarentegen zo’n 2 procent. De oproep van DNB aan banken om voorlopig geen dividend uit te keren en geen eigen aandelen in te kopen blijft staan.

Verder dikte Renewi ruim 4 procent aan op de lokale markt. De afvalverwerker heeft iets minder last van de coronacrisis dan waar het bedrijf eerder rekening mee had gehouden.

Elders in Europa trok Bayer de aandacht. Het chemieconcern sloot onlangs een megaschikking met Amerikanen die beweren kanker te hebben gekregen door de onkruidverdelger. Maar volgens een rechter in Californië kunnen bepaalde onderdelen van die overeenkomst niet door de beugel. In Frankfurt ging het aandeel bijna 5 procent onderuit. Lufthansa eindigde op zijn beurt een kleine 1 procent hoger. De luchtvaartreus, die net als sectorgenoten gebukt gaat onder de coronacrisis, kondigde een nieuwe pakket ingrepen aan om de kosten te drukken. Het bedrijf gaat onder meer duizend kantoorbanen schrappen.

In Londen raakte Halfords dik 14 procent kwijt. De Britse motoren- en fietsenwinkel zag de omzet in het afgelopen kwartaal in totaal met 6,5 procent afnemen. De retailer trok daarnaast zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar in vanwege de onzekerheid rond de coronapandemie.

De euro was 1,1297 dollar waard, tegen 1,1311 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 40,79 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent in prijs tot 43,35 dollar per vat.