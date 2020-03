Sollicitant moet ‘enthousiast, flexibel en gepassioneerd’ zijn

Werkgevers zoeken vooral „enthousiaste”, „flexibele”, en „gepassioneerde” medewerkers. Dat zijn de meest voorkomende woorden in teksten op vacaturesite Indeed.nl, stelt het platform naar aanleiding van eigen onderzoek.

De term „enthousiast” komt voor in bijna 19 procent van de Nederlandse vacatures op Indeed. Op de voet gevolgd door „flexibel”, met ook bijna 19 procent. Op een wat grotere afstand staat „gepassioneerd”, dat in 11,5 procent van de gevallen wordt gevraagd. „De uitkomsten van onze analyse leren ons dat het een lastige zaak is voor werkgevers om origineel te blijven als het gaat om vacatureteksten”, duidt Sander Poos van Indeed.

Sollicitanten prijzen zich het vaakst aan als flexibel, creatief en stressbestendig. Het valt Poos ook op dat vacatureteksten en cv’s vaak niet op elkaar aan lijken te sluiten. De meest gebruikte woorden uit het kantoorjargon in vacatures zijn „teamplayer”, „dynamisch”, en „hands-on”.