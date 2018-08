Solide groei in vraag naar vliegtickets

Luchtvaartmaatschappijen hebben in juli meer passagiers vervoerd dan in diezelfde maand een jaar eerder. Volgens de internationale brancheorganisatie IATA is sprake van een solide groei. De bezettingsgraad van de vliegtuigen steeg daarbij tot recordhoogte.

Het aantal kilometers dat vliegtuigpassagiers gezamenlijk aflegden ging op jaarbasis met 6,2 procent omhoog. De capaciteit steeg iets minder hard, waardoor de vliegtuigen gemiddeld iets voller zaten. De bezettingsgraad steeg naar 85,2 procent.

IATA-topman Alexandre de Juniac waarschuwde in een toelichting dat de almaar oplopende brandstofkosten er waarschijnlijk voor zullen zorgen dat vliegtickets op termijn duurder zullen worden. Dit zal de groei van de sector mogelijk in de weg gaan zitten.

Verder wees hij op stakingen bij onder meer de luchtverkeersleiders in verschillende landen die her en der vluchtschema’s in de war schopten. De capaciteitsuitbreiding van luchtverkeersleiders hield volgens hem geen gelijk tred met de groeiende vraag naar tickets. Om dit probleem te tackelen moet snel actie worden ondernomen door de Europese Commissie, Europese lidstaten en de luchtvaartnavigatiediensten.