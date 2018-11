De Duitse softwarefabrikant SAP neemt het Amerikaanse bedrijf Qualtrics over. Met de overname is een bedrag gemoeid van 8 miljard dollar (7,1 miljard euro), zo laat SAP in een verklaring weten. De raden van bestuur van beide bedrijven zijn daarover akkoord.

Qualtrics stond op het punt naar de beurs te trekken. Het bedrijf ontwikkelt software voor tevredenheidsonderzoeken en concurreert met SurveyMonkey, dat in september een beursnotering kreeg.