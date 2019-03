Softwarebedrijf Unit4 doet overname in België

Softwarebedrijf Unit4 neemt het Belgische Intuo over. Hoeveel het bedrijf uit Utrecht betaalt voor de start-up uit Gent die actief is op het vlak van HR-oplossingen, is niet bekendgemaakt.

Intuo biedt diensten aan die bedrijven onder meer helpen bij coaching van personeel en het behoud van talenten. Het platform belooft een ruime mate van inzicht in contact met medewerkers en over hun ontwikkeling.

Unit4 stond tot halverwege vorig jaar naar verluidt zelf in de etalage, maar eigenaar Advent blies een verkoop uiteindelijk af. Ingewijden spraken over een prijskaartje van zo’n 2 miljard euro.