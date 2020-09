Softwarebedrijf Exact doet tweede overname in korte tijd

Softwarebedrijf Exact neemt het Belgische softwarebedrijf Officient over. Het is de tweede overname voor het Delftse bedrijf binnen twee weken tijd. Officient levert software voor loon- en personeelsadministratie.

Met de overname hoopt Exact een „breder en geïntegreerd software-aanbod” te leveren alsook een „geautomatiseerde” en alles-in-één-oplossing en ondersteuning van de processen die bij personeelszaken spelen, zoals beloningen, contracten, afwezigheid van medewerkers maar ook het wagenpark en beoordelingen.

Een week geleden nam Exact softwarebedrijf Unit4 Bedrijfssoftware over. Dat bedrijfsonderdeel levert software aan accountancy en financiële software aan het mkb. Hoeveel geld er met beide overnames gemoeid is, is niet bekend gemaakt.

Volgens Phill Robinson, topman van Exact, neemt de vraag naar HR-oplossingen toe en kan het bedrijf hiermee de positie in België versterken. Vorig jaar deed het softwarebedrijf ook al een overname in België.

De overname van Unit4 moet nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten en is voorgelegd aan de ondernemingsraad.

Exact is opgericht in 1984 en biedt bedrijfssoftware aan mkb-bedrijven. De organisatie telt meer dan 1400 medewerkers en meer dan 500.000 klanten. Bij Unit4 Bedrijfssoftware werken 268 medewerkers verspreid over kantoren in Utrecht, Sliedrecht, Barendrecht, Hengelo en het Belgische Brugge. Bij Officient werken vanuit Gent meer dan 30 medewerkers. Het bedrijf heeft meer dan vierduizend klanten en wereldwijd gebruiken 35.000 mensen het Officient-platform.