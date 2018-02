Softwarebedrijf Bynder doet overname in VS

Het Nederlandse softwarebedrijf Bynder heeft zijn positie op de Amerikaanse markt versterkt met de overname van Webdam. De deal heeft een waarde van bijna 50 miljoen dollar. Bynder neemt Webdam over van het Amerikaanse Shutterstock.

Bynder is gespecialiseerd in marketingsoftware. Daarmee staat het bedrijven bij met het maken, vinden en gebruiken van content. Wereldwijd maken inmiddels meer dan 350 bedrijven gebruik van de diensten van Bynder. Door de overname wordt volgens de softwaremaker de weg geplaveid naar nieuwe markten. Bynder gaat daarbij nu naar eigen zeggen de concurrentie aan met bedrijven als SAP, Teradata, Infor en IBM.

Het in 2013 opgerichte techbedrijf haalde met een investeringsronde in 2016 tientallen miljoenen op. Bynder opende eerder kantoren in Barcelona, Londen, Boston en Dubai, en heeft honderden mensen in dienst. Vanwege de concurrentiegevoeligheid in de techwereld geeft Bynder geen omzetcijfers.