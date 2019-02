SoftBank uitblinker op Japanse beurs

De aandelenbeurs in Japan is donderdag lager gesloten. Vooral de Japanse exportbedrijven werden van de hand gedaan door zorgen over een afnemende groei van de bedrijfswinsten. Het Japanse conglomeraat SoftBank was een uitzondering en werd fors hoger gezet na een positief kwartaalbericht.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,6 procent in de min op 20.751,28 punten. Bedrijven als Toyota, Suzuki en Panasonic, die veel producten verkopen in het buitenland, verloren tot 3,1 procent. Veel van de Japanse exporteurs kwamen recentelijk met tegenvallende resultaten en verlaagden hun winstverwachtingen. Automaker Mazda won daarentegen 6,4 procent na een verhoging van de prognose.

SoftBank maakte een koerssprong van bijna 18 procent en klom tot het hoogste niveau sinds midden oktober. Het Japanse conglomeraat boekte afgelopen kwartaal fors meer winst dankzij hogere waarderingen van zijn portefeuille van technologie-investeringen. Ook gaat het bedrijf voor miljarden aan eigen aandelen inkopen.

In Sydney sloot de All Ordinaries 1,1 procent hoger dankzij sterke koerswinsten onder de Australische banken. In Seoul keerden beleggers terug na de viering van het Chinese nieuwjaar en noteerde de Kospi tussentijds 0,2 procent in de plus. In Shanghai en Hongkong waren de beurzen nog gesloten.