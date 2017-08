SoftBank met Uber of rivaal Lyft naar VS

Uber en de Amerikaanse concurrent Lyft kunnen beide meedingen naar investeringen van de Japanse miljardair achter telecomgigant SoftBank. „We zijn geïnteresseerd in gesprekken met Uber, en ook in gesprekken met Lyft”, zei Masoyoshi Son maandag in gesprek met journalisten en analisten.

SoftBank investeerde al meerdere keren in rivalen van Uber, zoals Didi Chuxing in China, Ola in India en Grab in Zuidoost-Azië. Uber staakte mede daardoor de strijd in China en in de andere regio’s buiten de Amerikaanse thuismarkt lijken de vooruitzicht minder rooskleurig.

Het leek erop dat Softbank zich tegen het Amerikaanse bedrijf achter de taxi-app had gekeerd, maar vorige maand doken ook geruchten op dat SoftBank een belang in Uber zou overwegen. In mei sprak SoftBank ook al met de top van Lyft. Son geeft nu aan linksom of rechtsom de Amerikaanse markt te willen betreden. „Het is de belangrijkste markt, dus we zijn zeker zeer geïnteresseerd.”