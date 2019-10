SoftBank investeert miljarden in WeWork

Techinvesteerder SoftBank pompt nog eens miljarden in WeWork, de aanbieder van kantoorwerkruimtes die in de problemen raakte in aanloop naar een uiteindelijk afgeblazen beursgang. Daarmee loopt het belang van de Japanse geldschieter op tot 80 procent, zo bleek woensdag.

De nieuwe afspraken houden onder meer in dat SoftBank 5 miljard dollar in WeWork pompt en 3 miljard uitgeeft om bestaande aandeelhouders uit te kopen. Verder wordt een eerder afgesproken financieringsovereenkomst, van 1,5 miljard dollar, versneld. In totaal heeft SoftBank nu meer dan 13 miljard dollar in WeWork gestoken.

Als onderdeel van de deal krijgt de operationeel directeur van SoftBank, Marcelo Claure, een bestuursfunctie. Hij wordt uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur. Voormalig topman Adam Neumann van WeWork wordt een „waarnemer” van het bestuur. In een verklaring wordt benadrukt dat SoftBank niet de controle overneemt. „WeWork wordt geen dochter van SoftBank”, zo klinkt het, maar blijft een losse entiteit.

WeWork stond tot enkele maanden geleden te boek als een groeibriljant. Toen het bedrijf een beursgang najoeg kwamen investeerders er achter dat er het bedrijf geen duidelijk pad richting winstgevendheid had. Ook raakte topman Adam Neumann in opspraak omdat hij onder meer zijn familie belangrijke posities gaf en met een eigen bedrijf vastgoed kocht dat hij daarna aan WeWork doorverkocht.

Analisten constateren dat van de papieren megabeurswaarde van WeWork, vóór het ingetrokken beursdebuut, nog maar een fractie over is. De marktvorsers rekenden bij de beursgang op een waardering van zo’n 47 miljard dollar. Het plan dat moet voorkomen dat het bedrijf omvalt, waardeert WeWork nu op hooguit 8 miljard dollar, zo berekenden ze eerder.