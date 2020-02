SoftBank helpt Nikkei vooruit

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, is de aandelenbeurs woensdag hoger gesloten. Het Japanse telecomconcern en techinvesteerder SoftBank schoot omhoog nadat een rechtbank in New York de fusie tussen het Amerikaanse telecomconcern Sprint en de Amerikaanse tak van T-Mobile had goedgekeurd. SoftBank heeft een meerderheidsbelang in Sprint.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 0,7 procent op 23.861,21 punten. SoftBank, het op twee na grootste bedrijf van Japan en een zwaargewicht in de Nikkei, dikte 12 procent aan. Sprint werd op Wall Street bijna 78 procent meer waard na de goedkeuring van de langverwachte samensmelting met branchegenoot T-Mobile. De deal is goed nieuws voor SoftBank, dat afgelopen maanden miljardenverliezen leed op investeringen in taxidienst Uber en kantoorverhuurbedrijf WeWork.

Nissan zakte 1,7 procent. De automaker heeft de productie bij zijn fabriek in het Japanse Kyushu tijdelijk stilgelegd vanwege problemen met de toelevering van onderdelen uit China, waar veel fabrieken nog gesloten zijn vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

De beursgraadmeter in Shanghai ging tussentijds 0,6 procent vooruit. Chinese wetenschappers zijn voorzichtig positief over de bestrijding van het coronavirus. De aantallen nieuwe dodelijke slachtoffers en nieuwe besmettingen zijn licht afgenomen ten opzichte van een dag eerder.

In Hongkong klom de Hang Seng-index 1 procent en de Kospi in Seoul steeg 0,7 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,5 procent hoger. Blackmores kelderde 13 procent. De Australische verkoper van voedingssupplementen gaf een winstalarm en schrapte zijn dividend als gevolg van leveringsproblemen door de uitbraak van het coronavirus in China.