SoftBank gaat miljardenschuld terugbrengen

De Japanse telecomreus en techinvesteerder SoftBank gaat zijn schuldenlast het komende jaar met 4,5 biljoen yen terugbrengen. Omgerekend is dat zo’n 38 miljard euro. Dat doet het bedrijf omdat het veel belangen in verlieslatende bedrijven bezit en de aandeelhouders zich daarover zorgen maakten. De activistische aandeelhouder Elliott Management was bij SoftBank ingestapt.

SoftBank gaat de komende vier kwartalen bezittingen van de hand doen. De onderneming heeft onder meer aanzienlijke belangen in de Chinese internetwinkel Alibaba en het Amerikaanse taxi- en bezorgbedrijf Uber. Of ook aandelen van die twee bedrijven worden verkocht, weigerde het bedrijf te zeggen.

Verder gaat SoftBank 2 biljoen yen uitgeven aan het inkopen van eigen aandelen. Dat bedrag komt bovenop de al eerder aangekondigde 500 miljard yen.

De aandeelhouders van SoftBank reageerden verheugd op de plannen. De aandelen gingen op de beurs in Tokio tot haast 19 procent omhoog.