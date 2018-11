SoftBank brengt telefoontak naar de beurs

Tech- en telecomreus SoftBank brengt zijn divisie voor mobiele telefonie naar de beurs. Het onderdeel wordt per 19 december genoteerd aan de beurs van Tokio. Het bedrijf denkt met de beursgang 2400 miljard yen, zo’n 18,6 miljard euro, op te halen. De mobiele tak als geheel krijgt daarmee een waardering van omgerekend 55,6 miljard euro.

Volgens de documenten die zijn ingediend bij de beursuitbater in Japan rekent het bedrijf in eerste instantie op een prijs per aandeel van 1500 yen, bijna 12 euro per stuk. In totaal gaan 1,6 miljard aandelen in de verkoop. Uiterlijk 10 december moet de definitieve prijs van de aandelen zijn vastgesteld. SoftBank zou het geld van de beursgang willen gebruiken voor investeringen in techstart-ups.

Eerder deden al geruchten de ronde dat SoftBank tot 3000 miljard yen wilde ophalen met een beursgang van het onderdeel. Daarbij zou twee derde van de stukken geplaatst moeten worden bij particuliere beleggers. SoftBank zou hun de mogelijkheid willen geven om meer rendement te halen op hun spaargeld, nu banken nauwelijks nog rente geven.

Volgens SoftBank kunnen investeerders in de mobiele divisie rekenen op een dividendbeleid waarbij circa 85 procent van de winst aan aandeelhouders wordt uitgekeerd. Over de maanden december tot en met maart, wanneer het boekjaar van SoftBank eindigt, zal dit circa de helft zijn.

SoftBank rekent met de divisie voor het lopende boekjaar op een operationele winst van 700 miljard yen en een nettowinst van 420 miljard yen. Daarmee zou sprake zijn van een stijging van respectievelijk 10 procent en 5 procent ten opzichte van een jaar eerder.