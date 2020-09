Sodexo waarschuwt voor stevige tegenvallers door crisis

De Franse cateraar Sodexo heeft door de coronacrisis met een paar stevige financiële tegenvallers te maken. Zo moet de onderneming door de slechte prestaties van bepaalde onderdelen 250 miljoen euro afschrijven en wordt 160 miljoen euro opzij gezet om de bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe situatie.

Sodexo heeft veel last van de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de pandemie tegen te gaan. Evenementen worden afgeblazen en er zijn ook minder mensen op het werk, waardoor kantines minder bezocht worden. De vraag naar de caterings- en schoonmaakdiensten van Sodexo staat daarmee flink onder druk.

Eerder had Sodexo al gewaarschuwd dat de omzet een klap zou krijgen door de crisis en werden de jaarprognoses ingetrokken. Voor het gebroken boekjaar, dat liep tot eind augustus, wordt ook rekening gehouden met een belastingtegenvaller van 100 miljoen euro. Ook dit is een zogeheten papieren afschrijving.

De prestaties in het slotkwartaal van het boekjaar waren volgens het bedrijf als verwacht. Sodexo, dat actief is in 67 landen en 470.000 werknemers telt, presenteert zijn jaarresultaten op 29 oktober.