Société Générale schrapt 1600 banen

De grote Franse bank Société Générale (SocGen) gaat 1600 banen schrappen, hoofdzakelijk bij zijn zakenbankactiviteiten waar het kampt met moeizame marktomstandigheden. Bijna de helft van de ontslagen valt in thuisland Frankrijk, melden vakbonden.

De bank had eerder al gewaarschuwd dat er maatregelen zouden worden genomen. Persbureau Bloomberg meldde vrijdag nog dat SocGen van plan was om in Parijs tot wel zevenhonderd banen te schrappen, plus nog eens honderden arbeidsplaatsen in New York en Londen. Bij de zakenbankactiviteiten komen nu 1200 van de in totaal meer dan 20.000 arbeidsplaatsen te vervallen.

SocGen wil tegen 2020 de kosten met nog eens 500 miljoen euro verlagen. Daarnaast wil SocGen voor 8 miljard euro aan bezittingen met het stempel risicovol van de hand doen.