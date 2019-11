SocGen verdient minder aan aandelenhandel

Société Générale heeft in het derde kwartaal zijn inkomsten uit de handel in aandelen met een vijfde zien terugvallen. De Franse bank had naar eigen zeggen veel last van moeilijke marktomstandigheden in augustus.

De nettowinst kwam op jaarbasis ruim een derde lager uit op 854 miljoen euro. Die stevige daling werd mede veroorzaakt door een last van 113 miljoen euro in verband met het afstoten van activiteiten in de Balkan. De totale baten zakten tot net iets minder dan 6 miljard euro, van 6,5 miljard euro in het derde kwartaal van vorig jaar. De resultaten zijn lager dan kenners in doorsnee hadden voorzien.

Société Générale zit in een reorganisatie, waarbij flink in de kosten wordt gesneden. De bank kondigde eerder aan 1600 banen te schappen. Topman Fréderic Oudéa benadrukt in een toelichting dat de kwartaalresultaten in lijn zijn met de doelstellingen en prioriteiten van het financiële concern. Ook liet de kapitaalbuffer van de bank volgens hem een duidelijke verbetering zien.