SocGen haalt 1,2 miljard op met beursgang

De Franse bank Société Générale (SocGen) haalt met de beursgang van zijn autoleasetak ALD Automotive bijna 1,2 miljard euro op. De aandelen zijn verkocht voor 14,30 euro per stuk. Er kan vanaf vrijdag in gehandeld worden op de beurs in Parijs.

SocGen kondigde in februari aan de autoleasetak naar de beurs te brengen. Het gaat in eerste instantie om een belang van 20 procent. Bij een sterke vraag kunnen extra aandelen worden geplaatst, waarmee de opbrengst kan oplopen tot 1,3 miljard euro. Aan ALD als geheel komt een prijskaartje van 5,8 miljard euro te hangen.

ALD is met een vloot van 1,4 miljoen auto’s in 41 landen het grootste autoleasebedrijf van Europa. De beursgang geeft het bedrijf volgens SocGen meer ruimte om verder te groeien, onder meer dankzij een grotere naamsbekendheid en ruimere financieringsmogelijkheden. Wereldwijd is ALD nu de op twee na grootste speler.

De verkoop van ALD wordt in Nederland met belangstelling gevolgd. De eigenaren van branchegenoot LeasePlan, waaronder pensioenuitvoerder PGGM en andere institutionele beleggers, zouden voor dat bedrijf eveneens een beursgang overwegen.