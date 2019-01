SocGen geraakt door beursonrust en afboeking

De grote Franse bank Société Générale verwacht negatieve effecten te ondervinden van de onrust op de financiële markten van de afgelopen tijd. Daardoor komen de opbrengsten bij de divisies die zich bezighouden met effectenhandel onder druk te staan. Daarnaast moet de bank een afschrijving van 240 miljoen euro doen in verband met boekhoudkundige regels rond de verkoop van activiteiten.

Volgens Société Générale zal de omzet bij de divisies Global Markets en Investor Services in het vierde kwartaal met 20 procent dalen ten opzichte van een jaar eerder. Voor heel 2018 wordt bij deze onderdelen een omzetdaling met 10 procent voorspeld. Ook is er een aanzienlijke toename van risicoblootstelling door de beursturbulentie. De bank spreekt van uitdagende marktomstandigheden.

De andere divisies hebben naar verwachting in de afgelopen periode solide prestaties laten zien. Bij de Franse consumententak komen de prestaties uit zoals was voorzien. De afschrijving van 240 miljoen euro die het bedrijf in het vierde kwartaal in de boeken moet zetten, hangt samen met een eerder aangekondigde desinvestering in Servië en de verkoop van het belang in La Banque Postale Financement.

Société Générale stelt voor om over 2018 een stabiel dividend uit te keren van 2,20 euro per aandeel. Het financiële concern komt op 7 februari met volledige kwartaal- en jaarcijfers.