SNS en RegioBank sluiten per direct ruim 200 geldautomaten

SNS en RegioBank sluiten voorlopig alle ruim 200 geldautomaten in HEMA- en SPAR-winkels. Hierdoor is per direct het merendeel van de circa 250 geldautomaten van de banken uitgezet. SNS heeft daartoe besloten naar aanleiding van een plofkraak op de SNS-geldautomaat in de HEMA in Lisse.

Criminelen forceerden in de nacht van zondag op maandag eerst de pui van de winkel en probeerden vervolgens met explosieven bij het geld in de geldautomaat te komen. SNS betreurt de situatie maar zegt in dit geval voor de veiligheid te kiezen. Klanten kunnen ook bij geldautomaten van andere banken terecht voor het opnemen van contant geld.