Snoepmaker onderzoekt aanval op personeel

Snoepfabrikant Perfetti Van Melle heeft beloofd een aanval op personeel in een fabriek in Bangladesh te onderzoeken. Zo’n twintig onbekende aanvallers drongen volgens vakbondsleider Kamrul Hassan eerder deze week de fabriek binnen en sloegen de werknemers met stokken.

Volgens Hassan werd het personeel al bedreigd toen ze een eigen vakbond op wilden richten. Dat deden ze eind februari toch. Het personeel van de fabriek in Gazipur, in de buurt van de hoofdstad Dhaka, beschuldigt lokale managers ervan niks te hebben gedaan om de aanval te voorkomen. Volgens de politie was er sprake van een vechtpartij tussen twee groepen werknemers.

Van Melle Perfetti laat weten dat het verantwoordelijk is voor het „zorg dragen voor de veiligheid van ons personeel op het werk”. De maker van onder meer Mentos, Chupa Chups en Smint zegt maatregelen te hebben genomen om de veiligheid in de fabriek te waarborgen.