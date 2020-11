Snoepfabrikanten rekenen op lagere verkoop Sint Maarten

Snoepfabrikanten verwachten in de aanloop naar Sint Maarten minder snoep en uitdeelzakken te verkopen dan in andere jaren. Gezien de coronapandemie moedigen ze mensen ook niet aan om de straat op te gaan. Onder meer Nestlé en Perfetti Van Melle komen daarom dit jaar niet met een tv-campagne.

Ouders gaan in delen van Nederland op 11 november met kinderen in groepen langs de deuren om een liedje te zingen en zo wat lekkers te ‘verdienen’ op Sint Maarten. Dat is nu geen goed idee, vindt onder meer de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland omdat in groepen de kans op verspreiding van het virus groot is. Premier Mark Rutte zei eind oktober nog dat het lopen met lampionnen langs huizen op Sint Maarten alleen maar in kleine groepen kan.

Perfetti, maker van onder meer Fruitella en Chupa Chups lolly’s, laat weten een verschil waar te nemen in de verkoop van hun producten in vergelijking met andere jaren. „We merken dat sommige supermarkten in Noord-Holland hun volumes met 30 procent hebben teruggeschroefd”, zegt een woordvoerster. „Het is nog moeilijk in te schatten, maar we verwachten dat er minder snoep wordt verkocht.” Ook Nestlé, fabrikant van onder meer Smarties en KitKat, rekent erop dat er in de aanloop naar Sint Maarten minder minireepjes worden verkocht.

Pepernotenfabrikant Van Delft uit Harderwijk merkt ook dat Sint Maarten dit jaar anders is dan andere jaren. Zo worden er in vergelijking met vorig jaar zo’n 20 procent minder taaitaaipoppen verkocht. Taaitaaipoppen zijn koekjes die qua smaak lijken op speculaas, maar er zit ook een anijssmaak aan. „Vooral in het noorden van het land is het een traditioneel artikel met Sint Maarten”, zegt Oscar de Lange, directeur van Van Delft.