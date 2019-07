Snelle korting dreigt voor meer pensioenfondsen dan gedacht

Meer pensioenfondsen dan verwacht stevenen af op korten op de uitkeringen in 2020. Dat bleek woensdag uit gesprekken die het Financieele Dagblad met pensioendeskundigen heeft gevoerd.

Eerder was al duidelijk dat de metaalpensioenfondsen PME en PMT volgend jaar de pensioenen moeten verlagen als de rente zo laag blijft als nu. Maar volgens de krant beamen ook andere fondsen, die niet bij naam willen worden genoemd, dat hun zogeheten dekkingsgraad dicht bij het kritische niveau zit. Zonder te korten zijn zij mogelijk niet in staat om een adequaat herstelplan in te leveren bij toezichthouder De Nederlandsche Bank.

Niet alleen de lage rente speelt een rol, ook het advies van de commissie-Dijsselbloem heeft gevolgen. Die verlaagde in juni de rendementen waar fondsen in hun herstelplannen mee mogen rekenen.

Volgens de krant hebben van de grotere fondsen onder meer ABP, Zorg en Welzijn en Landbouw een dekkingsgraad van minder dan 100 procent. In het pensioenakkoord is afgesproken dat in dat geval gekort moet worden. Volgens de regels die nu nog gelden, hoeven de fondsen dat pas na vijf jaar te doen. Voor PME en PMT is dat al in 2020 het geval, tenzij het tij dit jaar nog keert, voor ABP en Zorg en Welzijn in 2021.

FNV, de grootste vakbond van Nederland, vindt dat kortingen op de pensioenen, die ondanks het vorige maand gesloten akkoord in de lucht hangen, in de ijskast moeten. „Nu korten zou een drama zijn. Voor de deelnemers, fondsen en zeker ook de politiek”, zegt vicevoorzitter Tuur Elzinga in De Telegraaf van woensdag.

Vertrouwen

„We zijn bezig met de uitwerking van een nieuw pensioencontract. Eén van de doelen is om het vertrouwen te herstellen. Nu korten zou een heel slecht begin zijn”, vindt Elzinga. „We weten nog helemaal niet hoe dat nieuwe pensioencontract eruit gaat zien. In afwachting van de uitwerking zou je nu geen maatregelen moeten nemen die misschien straks niet nodig zijn.”

In het pensioenakkoord tussen kabinet, werkgeversorganisaties en vakbonden is geregeld dat de drempel waarbij fondsen de pensioenen moeten verlagen, omlaag gaat. Toch dreigen veel grote fondsen daar door de steeds verder wegzakkende rente alsnog over te struikelen.